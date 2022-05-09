«يستقطب راغبي التمثيل».. كشف مكتب كاستنج وإنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، نشاط شخص أنشأ وأدار مكتب كاستنج وإنتاج فني كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بدون ترخيص، واستقطب من خلاله الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مقر المكتب المشار إليه، أمكن ضبط المدير المسئول -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- وفتشت مكوناته في حضوره.

وضبط الأمن وحدة مونتاج تحتوي على 2 هارد ديسك محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج منسوب صدروها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس”، كاميرا ديجتال محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.