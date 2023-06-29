يستفز مشاعر المسلمين.. مصر تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

أعربت جمهورية مصر العربية، أمس الأربعاء عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية “ستوكهولم”، في فعل مخز يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته؛ ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب.

وعبرت مصر – في بيان صادر عن وزارة_الخارجية – عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف، وتصاعد ظاهرة “الإسلاموفوبيا” وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكل الممارسات البغيضة التى تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.