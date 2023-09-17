يستحوذ على 75% من إجمالي القطاع.. صافي أرباح البنوك العشرة الكبار يسجل 95.2 مليار جنيه

سجل صافي أرباح البنوك العشرة الكبار 95.240 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، ليستحوذ على 75% من أرباح القطاع المصرفي.

صافي أرباح البنوك العشرة الكبار

ووفقا لتقرير المركزي المالي حققت البنوك الـ 10 الكبار صافي عائد بقيمة 193.867 مليار جنيه وصافي إيرادات النشاط بقيمة 224.271 مليار جنيه، وبلغت إحمالي المصروفات 129.031 مليار جنيه.

ارتفع عدد العاملين بالقطاع المصرفي لـ 137.908 ألف بنهاية يونيو 2023، مقابل 136.273 ألف بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغ عدد بطاقات الخصم 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 23.837 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي.

وسجلت عدد بطاقات الائتمان 5.249 مليون بطاقة بنهاية يونيو، مقابل 5 ملايين بطاقة بنهاية 2022.

وسجل صافي أرباح البنوك 126.910 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وبلغ صافي العائد سجل 254.575 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما بلغت صافي إيرادات النشاط 299.313 مليار جنيه.