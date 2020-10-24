سيـــاســة

«يستحق الموت» عبارة تحبس طالبة جزائرية في فرنسا 4 أشهر بقضية المدرس المقتول

أمام المحكمة، اعتذرت الطالبة عن تعليقها وقالت إنها كتبته "بتسرع" و"دون تفكير"، قبل أن يخرج الحكم مع إيقاف التنفيذ
المال - خاص 9:00 م, السبت, 24 أكتوبر 20 9:00 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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قضت محكمة في فرنسا على طالبة جزائرية مقيمة في هذا البلد بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب كتابتها على موقع “فيسبوك” معلقة على مقتل المعلم الفرنسي ذبحا بأنه «يستحق الموت» .

وبحسب شبكة روسيا اليوم، قضت المحكمة في منطقة بيزونسون بأن تتبع المتهمة بـ “تمجيد الإرهاب”، البالغة من العمر 19 عاما، دروسا في المواطنة خلال الأشهر الستة المقبلة.

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وبمجرد التبليغ عنها لأجهزة الأمن من طرف أحد رواد “فيسبوك”، حسب وسائل إعلام فرنسية، تم اعتقالها الخميس وهي في الجامعة.

أمام المحكمة، اعتذرت الطالبة عن تعليقها وقالت إنها كتبته “بتسرع” و”دون تفكير” مضيفة أنها ليست “ضد أن يعرض المعلم كاريكاتورا، لأنه معلم وله أن يقدم درسه كما يشاء”.

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بقلم المال - خاص

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