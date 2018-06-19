يزاحم رونالدو في صدارة الهدافين.. تشيرشيف رجل مباراة روسيا ومصر

علي المصري فاز دينيس تشيرشيف، لاعب فياريال والمنتخب الروسي، بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، في اللقاء الذي انتهى بفوز روسيا 3-1. وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تصويت الجماهير لأف

علي المصري

فاز دينيس تشيرشيف، لاعب فياريال والمنتخب الروسي، بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع نظيره المصري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، في اللقاء الذي انتهى بفوز روسيا 3-1.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن تصويت الجماهير لأفضل لاعب في مباراة روسيا ومصر، ذهب إلى دينيس تشيريشيف الذي سجل الهدف الثاني اليوم ضد الفراعنة.

وكان تشرشيف فاز برجل مباراة روسيا والسعودية في الجولة الأولى بخمسة أهداف نظيفة، بعدما سجل ثنائية في مرمي اﻷخضر السعودي.

من جانب أخر، أقحم تشيرشيف نفسه في قائمة المتنافسين على لقب هداف كأس العالم، بعدما سجل الهدف الثاني لروسيا في مرمى منتخب مصر، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في البطولة.

وتساوى دينيس تشيرشيف مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد اﻹسباني، الذي سجل هاتريك منح منتخب بلاده التعادل مع إسبانيا 3-3 في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.