«يركز على آثار كورونا وقضية ندرة المياه».. الحكومة تستعد لإطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

أكد رئيس الوزراء أهمية البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تستعد الحكومة لإطلاقه.

وأكد رئيس الوزراء أهمية البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتم الإعداد لإطلاقه قريبا.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويأتي متسقأً مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً.

إضافة إلى التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.

وقالت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.