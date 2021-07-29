يرفع شعار «تسعيناتي».. حفل ضخم يجمع حميد الشاعري وهشام عباس في الساحل

في مفاجأةٍ من العيار الثقيل يجتمع النجمان حميد الشاعري وهشام عباس في حفلة واحدة يوم الجمعة المقبل بقرية “سيدي بو” بالساحل الشمالي، ويقوم بتنظيم الحفلة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور من خلال شركته “تالينت wm”، وترفع الحفلة شعار “تسعيناتي”؛ انتسابًا لهذا الجيل الذي قدّم نجاحاتٍ كبيرة خلال مسيرته.

وفور الإعلان عن الحفلة التي تقام مساء الجمعة بعد غد، رحّب رواد السوشيال ميديا باجتماع النجمين في حفل لايف واحد، خاصة الأجيال التي ارتبطت كثيرًا يهؤلاء النجوم ونشئوا على أغنياتهم الشهيرة والدويتوهات التي غنّوها معًا، وأعمالهم التي انتشرت بين الأجيال المختلفة وارتبط بها الجمهور، وهو ما ظهر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ترحيب الجمهور بهم بعد ظهورهم في أكتر من حفلة أونلاين معًا و في إحياء عدد من الحفلات والمناسبات خلال الأيام الماضية.