يرجع للعصر البطلمي.. تنقيب عامل بمنزله يكشف معبدًا أثريًا بسوهاج

كشف أثري، عبارة عن صالة معبد مُشيد بها 6 أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيري، ويوجد بها رسومات.

اكتشفت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، معبدًا أثريًا يعود للعصر البطلمي أسفل منزل عامل بمحافظة سوهاج، أثناء إلقاء القبض عليه بعد تورطه في الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازته لقطع منها بغرض الإتجار فيها.

اكتشاف معبد أثري

التفاصيل تعود إلى معلومات وتحريات أكدتها إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن عامل -مقيم في المنشأة بمديرية أمن سوهاج- يجري أعمال حفر بمنزله، بقصد التنقيب عن الآثار، إضافة إلى حيازته لقطع أثرية استخرجها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه بمنزله، واكتشفت الشرطة حفر بداخل المنزل مستطيل الشكل، بعمق 7 أمتار، يؤدى لسرداب شبه دائري بعمق 20 مترًا.

صالة وبها 6 أعمدة

وبفحص الحفرة قادتها إلى كشف أثري، عبارة عن صالة معبد مُشيد بها 6 أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيري، ويوجد بها رسومات لم يتم تحديدها، نظرًا لوجود طبقة طينية تغطيها.

إضافة إلى أنه على بُعد 20 مترًا يوجد جدران حوائط من الحجر الجيري على هيئة وشكل معبد.

يرجع للعصر البطلمي

وبعد إجراء مُعاينة للحفر بمعرفة لجنة من الجهات المعنية، انتهت أعمالها إلى أثرية الكشف.

وأكدت لجنة التفتيش الأثري أن المعبد يرجع للعصر البطلمي، وأخطرت الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، والحفر بغرض التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وتحرر محضر وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 7 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم آثار

في سياق آخر، ضبطت شرطة الآثار 7 أشخاص بالقاهرة، وبحوزتهم قطعتين يشتبه في أثريتهما، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة القطع الأثرية والإتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بمديرية أمن القاهرة، تواجد 5 أشخاص في إحدى المقاهي، وبحوزتهم قطعة أثرية.

تمثال فرعوني أثناء بيعه

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، أثناء تواجدهم بالمقهى وبحوزتهم تمثال فرعوني متوسط الحجم.

وبمواجهتهم اعترف 3 منهم بحيازتهم للتمثال المضبوط، بقصد عرضه للبيع على باقى المتهمين، وأيدا اثنين آخرين ما جاء بأقوال زملائهم.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة، وبحوزتهما تمثال فرعوني عليه نقوش فرعونية “يشتبه في أثريته”، هاتفي محمول يحويان صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على التمثال من أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط -جارٍ تحديده وضبطه- وأنهما في سبيلهما للتصرف فيه بالبيع.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.