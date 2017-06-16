يد الزمالك تتعاقد مع فلفل ولوكا نجمي الطيران

علي المصري نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى التعاقد مع ثنائى نادى الطيران لكرة اليد، حارس المرمي محمود خليل "فلفل" ومحمد علاء "لوكا"، لتدعيم الفريق الأول للعبة بالقلعة البيضاء.وحضر الجلسة، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإد

علي المصري نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى التعاقد مع ثنائى نادى الطيران لكرة اليد، حارس المرمي محمود خليل “فلفل” ومحمد علاء “لوكا”، لتدعيم الفريق الأول للعبة بالقلعة البيضاء. وحضر الجلسة، المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإدارة، وحسام غريب رئيس جهاز اليد، ومجد أبو المجد المدير الفنى للفريق. وطالب مرتضى منصور، اللاعبين والجهاز الفني ورئيس الجهاز، بحصد جميع البطولات التي سيشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل، ووعد بتوفير كل الدعم وسبل الراحة للفريق خلال الفترة المقبلة.