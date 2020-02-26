وقالت: "كان مبارك حليفًا قويًّا للولايات المتحدة، وأحد المعارضين اليمينيين للقوات الإسلامية، وزعيمًا دافع عن معاهدة السلام مع إسرائيل"

كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي جرت مراسم دفنه، اليوم، وسط جنازة عسكرية. وقالت: “كان مبارك حليفًا قويًّا للولايات المتحدة، وأحد المعارضين اليمينيين للقوات الإسلامية، وزعيمًا دافع عن معاهدة السلام مع إسرائيل”.

وأضافت: خلال العقود الثلاثة له كرئيس، بينما تشهد المنطقة اضطرابات كبيرة، كان مبارك يعتبر حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب الإسلامي.

رئيس إسرائيل يعزّي الرئيس السيسي في وفاة مبارك

وبعث رئيس دولة الاحتلال رءوفين ريفيلين برقية عزاء، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إثر وعكة صحية.

وعبّر رءوفين، في رسالته، عن حزنه ومواساته للشعب المصري، نقلًا عن التليفزيون الإسرائيلي قائلًا: “بالنيابة عن إسرائيل، وبالأصالة عن نفسي، أقدّم خالص التعازي لكم بوفاة حسني مبارك ولزوجته سوزان مبارك ولأبنائه وللشعب المصري بأَسره”.

وأضاف رءوفين، في كلمته: “كان مبارك مخلصًا للأمة المصرية ومتفانيًا في خدمة وطنه، وصديقًا شخصيًّا لي، وأسهم خلال خدمته في استقرار الأمن والأمان لشعب مصر”.

وتابع: “ما زلنا نتذكر مشاركته في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين الذي وصفه بأنه صديق”.

وجاء أيضًا في الرسالة: “كان الرئيس مبارك ابنًا بارًّا لمصر وخادمًا مخلصًا لشعبها. وكانت للخدمة التي قدّمها على مدى حياته مساهمةٌ كبيرة في تنمية وتطور مصر وفي استقرار المنطقة”.

وتابعت الرسالة: “لقد كان حسني مبارك من الزعماء الشجعان، الإسرائيليين والمصريين، الذين أسسوا علاقات سلام جديدة بيننا”.

آمُل وأدعو الله أن نستطيع تحقيق وصيتهم قريبًا. لا نزال نذكر مشاركته في جنازة رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين، الذي لقبه بـ”صديق”، بحسب صفحة إسرائيل بالعربية.

وختم ريفلين: “فخامة الرئيس، نحن جيران وحلفاء، نواجه تهديدات مشابهة ونتشاطر نفس الآمال، وأنا أؤمن بأنه بالعمل المشترك يُمكننا تحقيق الرفاهية لشعبينا وللمنطقة بأَسرها”.

نسأل الله أن ترقد روحه بسلام، وأن يجلب إرثه مستقبلًا أفضل لنا جميعًا.”وكتب ريفلين بالعربية: “رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.