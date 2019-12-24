سيـــاســة

يديعوت أحرونوت: طبول الحرب تدق بين إسرائيل وسوريا

حرب إسرائيل تجاه سوريا بهدف إثناء إيران عن لاعب أي دور عبر ذراعها اللبناني حزب الله
عادل عبدالجواد 12:38 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 12:38 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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حذر يوئاف زيتون” المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية من نشوب حرب بين اسرائيل وسوريا وأن بلاده قد تنجر إلي حرب مشيرا إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا.

وكشف زيتون أن إسرائيل تعتزم زيادة حدة عملياتها العسكرية الهادفة لثني إيران عن التمركز في سوريا.

وتستهدف ردع إيران للتوقف عن تسليح حزب الله والتنظيمات الشيعية في المنطقة.

وأضاف زيتون، أن الحديث يدور عن سياسة قديمة كان اتخذها رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت في 2017-2018.

وآنذاك نفذت إسرائيل آنداك أكثر من 1000 عملية مختلفة ضد الإيرانيين في المنطقة الشمالية.

وأوضح زيتون أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الضربات الإسرائيلية المستقبلية ضدها.

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بقلم عادل عبدالجواد

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