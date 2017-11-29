يديعوت أحرونوت تسلط الضوء على ترشح شفيق للانتخابات

عادل عبدالجوادسلطت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الضوء على إعلان أحمد شفيق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها أبريل المقبل.وقالت الصحيفة: "بعد خسارته أمام محمد مرسي في 2012 والهروب من مصر، أحمد شفيق يعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة"، وفي المقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يعلن بعد

عادل عبدالجواد

سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الضوء على إعلان أحمد شفيق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها أبريل المقبل.

وقالت الصحيفة: “بعد خسارته أمام محمد مرسي في 2012 والهروب من مصر، أحمد شفيق يعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة”، وفي المقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يعلن بعد ما إذا كان سيرشح أيضا أم لا قائلا “في انتظار سماع إرادة الشعب” حسبما ذكرت الصحيفة.



وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، “السيسي الجنرال الذي رأس الجيش بعدما أطاح بمرسي عام 2013 قبل أن يفوز بنفسه في الانتخابات الرئاسية، لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية أخرى.

وأعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري السابق، أنه يخطط للترشح بالانتخابات الرئاسية للعام المقبل، مشيرا إلى أنه سيعود إلى مصر من دولة الإمارات في الأيام المقبلة.