أفادت صحيفة “يديعوت اأرونوت” في تقرير لها بأن 1 من كل 4 إسرائيليين عاطلين عن العمل، مشيرة إلي أن أزمة البطالة الحالية هي الحادة في تاريخ دولة الاحتلال، والتي عرفها سوق العمل الإسرائيلي.

وتسبب فيروس كورونا في زياده البطالة في إسرائيل إلى 25% في الشهر الماضي وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في البلاد.

وتشير التقديرات إلي أنه بحلول نهاية العام ، سيظل معدل البطالة أعلى من 10% ، وسيظل مئات الآلاف عاطلين عن العمل.

وقالت الصحيفة إن معدل البطالة ارتفع بشكل كبير ثلاث مرات فقط في الماضي وتجاوز عتبة الـ 10%.

وكانت المرة الأولى عشية حرب الأيام الستة، والمرة الثانية وقت لاتحاد السوفياتي، والمرة الثالثة في الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وخلال حرب يوم الغفران “حرب أكتوبر 1973” ، كان معدل البطالة هو الأدنى على الإطلاق – 2.6٪، لم يتم تسريح العمال، لكنهم خدموا في الجيش لعدة أشهر، وبعد ذلك مباشرة تم ضخ كمية كبيرة من المال في النظام الأمني​.

في عام 2000 ، بلغ معدل البطالة 8.0%، وفي عام 2001 ارتفع إلى 9.3%، وفي عام 2002 تجاوز 10%، وفي عام 2003 وصل إلى ذروة 10.7%، وبناء على ذلك ، يحذر الخبراء من أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

وفقا للدكتور يعقوب شينين، الرئيس التنفيذي لشركة “النماذج الاقتصادية”، سيكون من الصعب تخفيض البطالة في إسرائيل إلى مستوى منخفض الآن.

ووفقا لتقديره في نهاية العام الحالي وربما بعده ، سيظل هناك على الأقل 10% عاطلين عن العمل في إسرائيل.

وأوضح “يجب على الحكومة الآن أن تخلق نشاطاً واستثماراً لخلق فرص عمل جديدة في أقرب وقت ممكن. يجب على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لجلب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد.

أزمة سوق الإسكان: تراجع 11% في بيع شقق جديدة في الفترة من يناير إلى مارس



وافادت الصحيفة أن أولى علامات آثار أزمة كورونا في سوق الإسكان ظهرت، ووفقًا لبيانات شبكة سي بي إس الصادرة يوم الخميس في يناير ومارس ، تم بيع 8090 شقة جديدة فقط، بانخفاض 11.4% مقارنة مع 3 أكتوبر إلى ديسمبر، عندما تم بيع 9،130 شقة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم “مخفف” لأنه في الفترة من يناير إلى فبراير لم تكن قيود كورونا سارية المفعول حتى الآن وكان لا يزال هناك بيع للشقق، لذلك ، من المرجح أن تكون أرقام أبريل ويونيو أكثر دراماتيكية.





