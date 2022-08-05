«يدير ورشة تصنيع أسلحة».. حقيقة شكوى مواطن من الأجهزة الأمنية في القليوبية

توصلت أجهزة وزارة الداخلية إلى حقيقة ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شكوى لصاحب أحد الحسابات من الأجهزة الأمنية في القليوبية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 21/7/2022 وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، أن شخص له معلومات جنائية يزاول نشاطًا إجراميًا في تصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة داخل مسكنه.

وباستهداف المذكور بناءً على إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطه وبحوزته أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وإدارته ورشة لصناعة وتعديل الأسلحة النارية والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.