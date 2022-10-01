«يديرها صاحب شركة».. سقوط عصابة تزوير العملات في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير ونجله، لتكوينهما عصابة تخصصت في تزوير وتقليد العملات النقدية، والنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف الشرعية في محافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط كلٍ من مالك شركة استيراد وتصدير -له معلومات جنائية- ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية 15800 دولار أمريكي فئة 100 دولار “مقلدة”، 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه “مقلدة”، وكذا عملات أجنبية ومحلية “صحيحة”.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالية.

وأضاف المتهمين أنهما تحصلا على العملات المقلدة من عامل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم العمرانية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على جهاز حاسب آلي بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة “5 , 10 , 20 , 100 , 200 ” ، وأجنبية فئة 100 دولار تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج.

وعثرت على طابعة ألوان والأدوت المستخدمة في الطباعة، 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص، 2 هاتف محمول، وكذا 89 ألف دولار فئة 100 دولار “مقلدة”، 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه “مقلدة”.

وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية، خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير وتقليد العملات الورقية وملاحقة وضبط القائمين عليها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.