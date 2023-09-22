يدعم شركات مصرية.. «الأوروبي لإعادة الإعمار»: يستثمر 30 مليون يورو بصندوق «MC IV» الجديد

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) التزام بما يصل إلى 30 مليون يورو لصندوق Mediterrania Capital IV (MC IV)، وهو الصندوق الجديد الذي تم جمعه من قبل Mediterrania Capital Partners.

و يسعى صندوق MC IV إلى تحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل من الأسهم والاستثمارات المرتبطة بها في الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​في مصر والمغرب وتونس.

وقال البنك الأوروبي إنه من خلال هذا الاستثمار، يهدف البنك إلى المساهمة في تعزيز مرونة الأسواق المالية من خلال الحفاظ على الأسهم الخاصة كمصدر بديل للتمويل في شمال إفريقيا.

ويأتي هذا الاستثمار المعلن اليوم بعد استثمارين سابقين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صناديق ميديترانيا كابيتال: MC II وMC III.

و على مدى السنوات العشر الماضية، استثمر هذان الصندوقان في 15 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا، وشركات ذات رأس مال متوسط ​​في إفريقيا، مما أدى إلى تحقيق إيرادات سنوية إجمالية قدرها 1.5 مليار يورو وتوظيف أكثر من22 ألف شخص.