يخفض 17.7 طن انبعاثات.. الالتزام البيئي ينفذ مشروعا لاستخدام التكنولوجيا الخضراء في صناعة البن

نفذ مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية مشروعا لاستخدام التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة في صناعة البن، يعمل على تحفيض 17.7 طن انبعاثات كربونية.

ونجح المكتب وفق بيان له اليوم في تنفيذ المشروع باستثمارات بلغت 3 ملايين جنيه من خلال القرض التمويلي الأخضر الذي يقدمه المكتب بمصاريف إدارية 3.5%.



وأضاف أن مصر تسعى للتحول إلى الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تعكس رؤيتها في 2030 التي تعتمد على 3 محاور: الاقتصادي، والصحي، والبيئي.



وأكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام التكنولوجيات الخضراء الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذى ينعكس إيجاباً في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح أسواق تصديرية.



ويعمل المشروع على خفض كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة بمقدار 17.7 طن/ سنة، كما يعمل على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 25%.



وذكر أن الصناعة الخضراء قاطرة التنمية المستدامة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء، ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة وكهرباء ومواد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية، ويعتبر الاندماج في هذا التحول هو الطريق للتنمية المستدامة.



وتعدد الصناعة الخضراء والمستدامة بأنها تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية.



وذكر البيان، أن الصناعة الخضراء لها أثر على صناعة البن، إذ ستؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري والمساهمة في القضاء على البطالة؛ نتيجة تقنية التكنولوجيا الخضراء التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة؛ الأمر الذي يُعزز التنمية المستدامة، وتطبيقها في صناعة البن سيعزز من استدامة القهوة صديقة للبيئة، للحصول على كوب قهوة مستدام بتأثير أقل على المناخ.