غرفة التطوير العقارى تستعد لمرحلة جديدة لمساندة وتنظيم السوق

يخطط أعضاء غرفة التطوير العقارى لإجراء مجموعة من الضوابط والتشريعات لخدمة القطاع العقارى فى الفترة المقبلة وذلك بعد التشكيل النهائى للغرفة بتعيين 3 أعضاء جدد من جانب وزارة الصناعة والتجارة.

وفاز المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، بمنصب رئيس غرفة التطوير العقارى بالتزكية، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة نهاية الأسبوع الماضى لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للغرفة.

كما فاز المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، ومحمد المنشاوى، ممثل شركة إعمار مصر، بمنصب وكيلى غرفة التطوير العقارى، بالإضافة إلى فوز باسل شعيرة، عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وعبير عصام، رئيس شركة عمار العقارية، عضوين بهيئة مكتب غرفة التطوير العقارى.

وتم اختيار المهندس أمجد حسانين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، عضو مجلس إدارة عن الغرفة ممثلا للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.

من جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الإدارة الجديد يمثل كل فئات الشركات العاملة فى السوق العقارية من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مما يجعل كل القضايا الخاصة بكل الشركات أولوية على لائحة مجلس الإدارة الجديد.

وأكد اعتزازه بتوليه منصب رئيس غرفة التطوير العقارى بالتزكية، وتقديره لحجم المسئولية الملقاة أمام مجلس الإدارة بالكامل، مشيرا إلى التعاون مع كل الأطراف لتحقيق مصالح أطراف منظومة التطوير العقارى الثلاثة وهم الدولة والمطور والعميل.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى مستمرة فى مناقشة كل القضايا التى تهم القطاع العقارى وجميع العاملين به، وطرح كافة التحديات التى تواجه هذه الصناعة الحيوية الداعمة للاقتصاد المصرى، والعمل على حل تلك القضايا مع كل الأطراف المعنية.

وأوضح أن العمل خلال الفترة المقبلة للغرفة سيتم من خلال لجان نوعية مستقلة فى حد ذاتها مخولة بكافة سلطات مجلس الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها.

جاسر بهجت: نسعى لإعداد قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المحافظات وتحديثها دوريا

فيما قال جاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير إنه سعيد بقرار الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بتعيينه عضوا بمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.

وأعرب عن سعادته بوجوده بمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى ضمن نخبة من أكفأ خبراء التطوير العقارى بمصر، مؤكدا ثقته أن مجلس الإدارة الجديد بما يضمه من كفاءات سوف يحقق نقلة نوعية فى صناعة العقار بمصر.

وأكد أن الاستثمار العقارى يعد أحد أهم الأنشطة الاستثمارية بمصر حاليا إذ تمتلك مصر سوقا عقارية قوية وواعدة يجعلها أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار العقارى فى المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن مصر تشهد تطورا عمرانيا غير مسبوق بفضل التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المجالات خاصة التنمية العمرانية وما تشهده من مدن جديدة على أعلى المستويات العالمية وتطوير البنية التحتية بكافة المجالات مما يساهم بقوة فى جذب الاستثمارات.

وأوضح أن صناعة العقار تواجه تحديات عديدة أبرزها حاجة السوق لأعداد كبيرة من الوحدات مختلفة المستويات، وكذلك التحدى الكبير بتغيير أسعار مواد البناء بصورة متلاحقة نظرا للتطورات المحلية والعالمية.

وأضاف أنه يسعى من خلال عضويته بمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى إلى تذليل كل العقبات التى تواجه هذا النشاط الاستثمارى المهم، وزيادة معدلات النمو ووضع إستراتيجية قوية ومدروسة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لصناعة العقار بمصر.

وقال إن أحد الأهداف التى سوف يسعى إلى تحقيقها إعداد قاعدة بيانات علمية وواضحة حول كل ما يتعلق بالسوق العقارية بكافة محافظات الجمهورية من حجم السوق الحالى وما تحت الإنشاء واحتياجات السوق وكل المعلومات فى هذا المجال وتحديثها بشكل دورى والتى تعد أداة قوية لتطوير ونمو السوق العقارية بمصر.

وأعرب عن ثقته بأن هذه الأهداف ستكون محل اهتمام جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد وثقته أيضا فى سهولة تنفيذ تلك الأهداف نظرا لوجود خبرات كبيرة وذات ثقل عملى وعملى يساهم فى تطوير صناعة العقار بمصر.

واختير عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو» للاستثمار العقارى، لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وذلك ضمن قائمة تعيين وزيرة التجارة والصناعة.

يأتى ذلك تجديدًا لثقة الحكومة فى «سليمان» بعد الإنجازات التى حققها على مستوى شركة «ماونتن فيو» من خلال طرح مشروعات جديدة نالت ثقة عدد كبير من العملاء وحققت نقلة فى التطوير العقارى فى مصر وكذلك على مستوى المساهمة بالرأى والمقترحات فى القرارات والتشريعات التى تعدها الحكومة.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019 على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوًا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وبعد تعيين وزيرة التجارة والصناعة 3 أعضاء، يكتمل تشكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ليضم 15 عضوًا وهم عمرو سليمان، طارق شكرى، عبير عصام الدين، أمجد حسنين، محمد عبد المنعم المنشاوى، طارق الجمال، هانى العسال، باسل شعيرة، محمد البستانى، محمد راشد، أحمد رضا، ياسر حلمى، وائل رمضان، أحمد منصور، جاسر بهجت.