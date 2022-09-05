يخالف تداولها قانون الجهاز.. «حماية المستهلك» يضبط 10 أطنان أرز شعير في الدقهلية

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، حملة مكبرة على كافة المراكز وقرى المحافظة، من خلال التعاون مع مدرية التموين والأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق، لمنع وجود أي تجاوزات في الأسواق، وعدم احتكار السلع.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 طن فول حبوب يخالف تداولها قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى 10 أطنان أرز شعير مخالفًا للقرار الخاص بتنظيم تداول أماكن الأرز الشعير، و8 أطنان ردة مجهولة المصدر في شربين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة للقرار 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك والقانون 281 الخاص بالغش التجارى وتمت مصادرة 20 طن فول حصى.

وتم تحرير محضر مخالفة لقرار تنظيم وتداول أماكن الأرز الشعير لموسم حصاد 2022 وتم مصادرة 10 أطنان أرز شعير، كما تم تحرير محضر مخالفة للقرار 113 لسنة 1994 سلع مجهولة المصدر وتم مصادرة 8 أطنان ردة.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن حملات يومية ومتالية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار، بعد أن تم تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.

ويقوم الجهاز بإجراء الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه التاجر أو السوبر ماركت التي لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.