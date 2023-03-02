يحي زكريا:«مصر للطيران» تضم «إيرباصA321neo» في إطار تحديث الأسطول

قال المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران، إنه يجري تطوير أسطول الشركة،ليضم أحدث الطرازات الجوية،وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لتتجاوز توقعات العملاء.

وأعرب رئيس الشركة عن فخره بأن مصر للطيران تعتبر أول شركة طيران داخل القارة السمراء، تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM.

وأضاف أن هذه الطائرة تعتبر واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم، ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الإختيار المثالى لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل.

وتابع أن الطائرة تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصرللطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

وأكد أن مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،قائلا :«أننا فخورين بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي،وهذا التعاون المثمر بدأ منذ عام 1982 بثماني طائرات من طراز A300-B4، تلاها إنضمام العديد من الطرازات مثل A220 و A320و A321 وA330،كما أمتد التعاون ليشمل مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها».