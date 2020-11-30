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يحي أبو الفتوح : خطة الإصلاح الإقتصادى وفرت حائط صد لتداعيات أزمة كورونا

ارتفاع قروض البنوك الى 2.2 تريليون جنيه والأصول الأجنبية الى 157 مليار
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1:04 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 1:04 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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قال يحيي ابو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن أزمة كورونا خلقت تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمى ومن المتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمى إلى 28 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن خطة الاصلاح الاقتصاد كانت حائط صد للتحديات التى فرضتها أزمة كورونا بالسوق المصرية وساهمت فى تقليل حدة التأثير واستمرار معدلات النمو خلال 2020.

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تابع أن الاقتصاد المصري نال شهادة ثقة العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، كما قامت مؤسسات التصنيف الائتمانية بتثبيت تصنيف مصر مع نظرة إيجابية رغم تراجع التصنيف فى الكثير من دول العالم.

أوضح ان القطاع المصرفي لعب دورا هاما فى توفير التمويل والنقد الاجنبي خلال الفترة الماضية بفضل المؤشرات القوية التى حققها وكان أبرزها زيادة محفظة الاقراض بالسوق إلى 2.2 تريليون جنيه، وارتفاع صافي الأصول الاجنبية إلى 157 مليار جنيه.

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تابع أن نسبة محفظة القروض غير المنتظمة إلى محفظة القروض المنتظمة تراجعت إلى 3.9% بنهاية مارس الماضى مقابل 4.1% بنهاية مارس 2019.

أوضح ان مصر حققت شوطا كبيرا فى التحول الرقمي ولعب القطاع المصرفي دورا هما بفضل توجهات البنك المركزي والقيادة السياسية.

أضاف أن هناك دراسة حديثة لماستركارد أكدت أن هناك 72% من المستهلكين فى مصر يتسوقوا عبر الانترنت منذ جائحة كورونا.

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