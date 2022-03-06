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يحيي أبو الفتوح : 280 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ 15%

يمتلك 33 فرع إلكتروني
أحمد البطران 12:47 م, الأحد, 6 مارس 22 12:47 م, الأحد, 6 مارس 22

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قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصرى  إن تحصيل شهادات الـ15%، سجل نحو280 مليار جنيه ، منها 70% تمت بوسائل الكرتونية وعبر التطبيقات الرقمية للبنك.

وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الاول للتكنولوجيا المالية أن التكنولوجيا المالية شيء أساسي لتنمية الشركات، مؤكداً أن البنك المركزي يدعم البنوك في تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بها.

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وأشار إلى أن البنك الأهلي يمتلك نحو 33 فرع إلكتروني لا يوجد بهم سوى اثنين من الموظفين لتوجيه العملاء فقط إلى كيفية استخدام الشركات وفي الفترة المقبلة سيكون التعامل دون عنصر بشري بشكل كامل

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بقلم أحمد البطران

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