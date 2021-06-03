يحيى زكي : نتطلع للتعاون مع المجر لتنفيذ رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير “أوندراش إيمرا كوفاشي” سفير دولة المجر بالقاهرة ،لمناقشة سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد إنطلاق لمشروعات ضخمة من شأنها توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

وخلال اللقاء عرض رئىيس المنطقة الاقتصادية الفرص والحوافز الاستثمارية وآخر المستجدات للمنطقة ،وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية، أبرزها ميناء السخنة والعريش.

وخلال الاجتماع أشار المهندس يحيى زكي إلى الاهتمام الذي تلقاه المنطقة الاقتصادية على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك الدول الأوروبية منوهاً إلى تعدد القطاعات التي تقدمها المنطقة كفرص استثمارية واعدة يحظى بها شركاء المنطقة .

كما ناقشا الجانبان آليات جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث تتمتع بتوافر كافة مقومات الانتاج وعلى رأسها موقعها المميز الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي “قناة السويس”.

كما تم استعراض حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلاً إلى معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها الموانئ وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهدة المنطقة الاقتصادية خلال عام 2020 – 2021.

من جانبه أثنى “السفير” أوندراش إيمرا كوفاشي ” سفير دولة المجر لدى القاهرة، على مميزات المنطقة الاقتصادية مؤكداً على تمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وزيادة فرص للشراكة مع المجر وتعزيز مجالات التعاون الثنائية، معرباً عن ثقته بالمنطقةالاقتصادية لقناة السويس وهي فرصة جيدة خلال المرحلة المقبلة حيث تتوافر فرص عديدة لإنشاء مشروعات في مجالات صناعية عديدة تجذب رجال الأعمال والمستثمرين في المجر.

وعقب اللقاء اصطحب رئيس سفير دولة المجر في جولة ميدانية للمطورين الصناعيين بالمنطقة وزيارة مصنع “سان جوبان” وتفقد أعمال الشركة والتطوير الذي تشهده والخدمات التي تقدمها للمستثمرين وكذلك حجم العملاء وما نجحت فيه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حجم الإنتاج والتصنيع الذي تقوم به الشركة للسوق الخارجية ،كما اتجه الطرفان لجولة ميدانية بميناء العين السخنة وزيارة الحوض الأول والثاني وتفقد أعمال التطوير الجارية لتنفيذ أرصفة بطول 12 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه.