نقل وملاحة

يحيى زكي: تطوير الموانئ لتضاهي نظيرتها العالمية ولتعظيم قدرتها التنافسية

خلال جولة تفقدية لميناء السخنة برفقة وزير النقل
نادية سلام 2:50 م, الجمعة, 14 يناير 22 2:50 م, الجمعة, 14 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن أعمال التطوير تتم بشكل متوازٍ للموانئ التابعة، وهي السخنة والعريش وغرب بورسعيد لتضاهي الموانئ العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية.

وأضاف – خلال جولة تفقدية لوزير النقل لميناء السخنة أمس الخميس – أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن ثم تعزيز خدمات القيمة المضافة لهذه الموانئ بالتكامل مع قناة السويس.

اقرأ أيضا  «MOT» المملوكة لوزارة النقل تطرح 25 ألف متر للاستغلال فى 11 محافظة

وقال زكي إنه وفقاً لرؤية المنطقة الاقتصادية، نعمل على تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لتكون المنطقة منصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يساهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

اقرأ أيضا  «قناة السويس» تخفض حوافز العبور «5 - 10%» حتى منتصف 2022

الجدير بالذكر أن مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة بميناء السخنة تتضمن رصيف الحاويات بطول (4.458) متر وساحات تداول ِ(3.793.147) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع ، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع ، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) متر وساحات تداول بمساحة (821,982) متر مربع.

اقرأ أيضا  «مصر للطيران» تنظم رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلى الكاميرون
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

وزير النقل: سباق قوي بين الخطوط الملاحية للفوز بتشغيل المحطات الجديدة بالسخنة

نادية سلام 2:39 م, الجمعة, 14 يناير 22

وزير النقل يتفقد مواقع العمل في ميناء العين السخنة

محمود محسن 2:36 م, الجمعة, 14 يناير 22

«مصر للطيران» تنظم رحلات مباشرة إلى الخارجة بالوادي الجديد بدءا من الأحد المقبل

دعاء محمود 1:08 م, الجمعة, 14 يناير 22

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 14-1-2022

مدحت إسماعيل 12:01 ص, الجمعة, 14 يناير 22

ميناء دمياط يستقبل السفينة (NAVIGATOR GUSTO)

محمود محسن 11:34 م, الخميس, 13 يناير 22

وزير النقل: المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في الرعاية المتميزة

محمود محسن 5:20 م, الخميس, 13 يناير 22