يحيى زكي: تطوير الموانئ لتضاهي نظيرتها العالمية ولتعظيم قدرتها التنافسية

أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن أعمال التطوير تتم بشكل متوازٍ للموانئ التابعة، وهي السخنة والعريش وغرب بورسعيد لتضاهي الموانئ العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية.

وأضاف – خلال جولة تفقدية لوزير النقل لميناء السخنة أمس الخميس – أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن ثم تعزيز خدمات القيمة المضافة لهذه الموانئ بالتكامل مع قناة السويس.

وقال زكي إنه وفقاً لرؤية المنطقة الاقتصادية، نعمل على تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لتكون المنطقة منصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يساهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

الجدير بالذكر أن مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة بميناء السخنة تتضمن رصيف الحاويات بطول (4.458) متر وساحات تداول ِ(3.793.147) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (5857) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع ، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع ، ورصيف صب جاف + رصيف بضائع عامة بطول (1946) متر وساحات تداول بمساحة (821,982) متر مربع.