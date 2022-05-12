يحيى زكي : الانتهاء من أول مشروع ياباني بالسخنة قريبا.. ونتطلع لمزيد من الاستثمارات

استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير “أوكا هيروشي” سفير اليابان لدى القاهرة في مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة؛ وذلك لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة ومجالات التعاون بين الشركات اليابانية والمنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية.

وقد أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باهتمام السفير الياباني بزيارة المنطقة، مشيرًا إلى التعاون المشترك في الاستثمارات اليابانية المتمثلة في رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد مع التحالف الياباني الفرنسي تويوتا بولوريه إن واي كيه،

وكذلك مصنع سرايا للمستحضرات الطبية كأول مصنع ياباني في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية له قريبًا.

وخلال اللقاء استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين والقطاعات التي تعمل الهيئة على استهدافها وتوطين صناعات محددة تبعًا لإستراتيجية الدولة المصرية، فضلًا عن الجهود المبذولة لتوطين صناعات الوقود الأخضر في السخنة وشرق بورسعيد،

لافتًا إلى أن الوضع الحالي للاستثمار في مصر هو أفضل وقت حيث تتمتع بمناخ جيد للاستثمار وفرص متعددة في مجالات متنوعة، وكذلك اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات الجادة من خلال توفير العديد من الحوافز الاستثمارية،

فضلًا عن المشروعات التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية وشبكة الطرق القومية التي تسهل انتقال الأفراد والبضائع وكذلك شبكة الكهرباء والاتصالات وغيرها، لجعل مصر مركزًا إقليميًّا وعالميًّا رائدًا للمستثمرين والوجهة المفضلة للاستثمار.

كما استعرض المهندس يحيى زكي ما تم خلال السنوات الخمس الماضية بالمنطقة الاقتصادية وما يتم حاليًّا والأهداف المرجوة من رؤية وإستراتيجية الهيئة 2020/ 2025، وكذلك المستهدف للأعوام المقبلة تبعًا لرؤية مصر 2030.

وفي السياق نفسه أشار للتعاون بين الهيئة وتحالف تويوتا بولوريه لتنفيذ الأعمال في محطة دحرجة المركبات (RORO) بشرق بورسعيد،

والتي انتهى أعمال تنفيذ الساحات والرصيف كاملًا وتسريع وتيرة العمل هناك مما يحقق أهداف الهيئة من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، من هذا النوع من المشروعات.

من جانبه أعرب السفير” “أوكا هيروشي”، سفير اليابان لدى القاهرة، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات،

وخاصة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها منافسًا للمناطق الاقتصادية المجاورة،

كما أبدى السفير اهتمامه بالقطاعات الصناعية المستهدفة داخل المنطقة الاقتصادية، وخاصة تلك المشروعات المعنية بالهيدروجين الأخضر.

وأكد السفير هيروشي أن اليابان تعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى إطار تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجايكا اليابانية،

حيث تُعد منطقة قناة السويس مركزًا إستراتيجيًّا هامًّا للنقل البحرى الدولي، والبوابة الرئيسية لقارة إفريقيا، لذا تعتزم اليابان تعزيز شراكتها مع قناة السويس.

وعقب اللقاء اصطحبا اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، والسيد وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة سفير دولة اليابان في جولة ميدانية للمطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية ” SIDC”،

حيث استقبلهم المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي، لزيارة مشروع سرايا الشرق الأوسط داخل المطور الصناعي وهو أحدث المشروعات اليابانية في المنطقة الاقتصادية الجاري إنشاؤها للوقوف على آخِر مستجدّات ومراحل التنفيذ فيه،

حيث يضم المشروع مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار لإنتاج مستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل اليابانية في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية،

كما تفقّد السفير الياباني شركة أتيكو فارما ايجيبت للصناعات الدوائية لأول مرة بالسخنة.

كما زار السفير الياباني ميناء السخنة، حيث تفقّد الحوض الأول والثاني وأعمال التطوير الجارية ومواقع الحفر للأحواض الأربعة الجديدة التي يتم تنفيذها،

وكذلك الأرصفة التي سيتم إنشاؤها بطول 12 كم وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 5,6 مليون متر مربع.