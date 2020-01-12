يحيى زكى: 14 مطورا صناعيا يعملون فى اقتصادية قناة السويس بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار

وتابع يحيى زكى أن هناك ٢٤٧ منشأة تشغيلية بتلك المناطق الصناعية الموجودة على مساحة ٢٣٩ مليون متر مربع .

قال المهندس يحيى زكى ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن هناك 14 مطورا صناعيا يعملون بالمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية من بينها شركة تيدا الصينية .

وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم ، أن إجمالى التكلفة الاستثمارية لتلك المناطق تصل إلى نحو 17 مليار دولار .

وتابع يحيى زكى أن هناك ٢٤٧ منشأة تشغيلية بتلك المناطق الصناعية الموجودة على مساحة ٢٣٩ مليون متر مربع .

وتوضح المعلومات المنشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، هى هيئة حكومية أُنشأت بموجب القانون 83 لسنة 2002 “المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة”، تعديله بموجب القانون 27 لعام 2015 .

وعُين أول مجلس إدارة للهيئة فى نوفمبر 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

وتضيف الهيئة العامة للاستعلامات ، أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية تمتلك صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس فى كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافى للمشروع دون تدخل من المحافظات التى تقع فى نطاقها تلك المشروعات.

كما أنه للهيئة الاقتصادية سلطة الولاية وصلاحية جميع الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتى تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية ، والتى تعمل كجهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.