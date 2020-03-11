يحيى زكى: تسليم «المطور الصناعى» 4 كيلومترات ببورسعيد يونيو المقبل

أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسليم المطور الصناعى “شرق بورسعيد للتنمية” بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ، 2.5 كيلومتر مربع بعد الانتهاء من أعمال تحسين التربة كاملة في نهاية يونيو المقبل ، حيث تم خلال الفترة الماضية تسليم 1.5 كيلومتر مربع، ليصل إجمالى المساحة التى تم تحسين التربة لها بحلول يونيو إلى 4 كيلومترات مربعة.

وقال يحيى زكى إن الهيئة الاقتصادية تتسلم هذه المساحة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجمالى 16 كيلومترا مربعا كمرحلة أولى يقوم المطور الصناعي بتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بها للبدء في تنفيذ بعض التعاقدات.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس يحيى زكي ومسؤولى “شرق بورسعيد للتنمية” بحضور اللواء محمد خليل مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى والمدير التنفيذى للهيئة وقيادات من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال لقائه بالمطور الصناعي قال يحيى زكى: “جار التنسيق مع المطور الصناعي على وضع جدول زمني بشأن ترفيق المنطقة الصناعية والانتهاء من أعمال البنية التحتية بعد أعمال تحسين التربة وتسريع وتيرة العمل بالمنطقة الصناعية، خاصة بعد التشغيل الرسمي لأنفاق 3 يوليو “جنوب بورسعيد” والتي رفعت من تصنيف المنطقة وأدت لسهولة انتقال الأفراد والبضائع من شرق إلى غرب القناة. يحيى زكى خلال لقائه بالمطور الصناعي

كما أعلن رئيس اقتصادية قناة السويس عن إقامة مصنع لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، بالشراكة بين القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية وصندوق مصر السيادى ، مشيراً إلى تسريع وتيرة العمل بالمنطقة حتي يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الوطنى عقب التصديق على التصور النهائى له.

على جانب آخر، التقى المهندس يحيى زكي مسئولي شركة قناة السويس للحاويات لمناقشة طلب الشركة لتوسعات جديدة لمحطة الحاويات، بعد تشغيل أنفاق بورسعيد ، كما استعرضت “قناة السويس للحاويات” حجم معدلات التداول في الميناء، وأن الفترة المقبلة ستشهد معدلات مرتفعة فى تداول الحاويات مع تشغيل المنطقة الصناعية.

كما تفقد المهندس يحيى زكى الأعمال الإنشائية للساحات الخاصة بالأرصفة الجديدة “الناحية الغربية” من ميناء شرق بورسعيد والخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض في الميناء، والتقى مهندسي موقع المشروع والوقوف على آخر المستجدات والجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ هذه الساحات بطول 330 ألف متر.

على جانب آخر، توجه رئيس الهيئة لميناء غرب بورسعيد لمبنى الصادرات والواردات والجمارك وهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة سير العمل بالإفراج الجمركي للبضائع بميناء غرب بورسعيد ، كما تابع سير الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والتكنولوجية لمركز المعلومات الإلكتروني وتجهيزه بأحدث المعدات التي تربط هذه الجهات ببعضها البعض إلكترونياً لفحص البضائع داخل الميناء.