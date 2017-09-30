يحيى راشد: نعتزم تصدر الدول السياحية في العالم

المال- خاصقال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الاتفاق مع شبكة "سى أن أن" العالمية بدأ تفعيله منذ عام، مشيراً إلى أن الشركة التسويقية بذلت جهدا كبيرا من أجل إقناع الشبكة العالمية للدخول فى برنامج الترويج للسياحة المصرية، وأن الاتفاق مع "سى أن أن" هو جزء من ثلاثة أجزاء للبرنامج سيتم تنفيذها.وأضاف راشد

المال- خاص

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الاتفاق مع شبكة “سى أن أن” العالمية بدأ تفعيله منذ عام، مشيراً إلى أن الشركة التسويقية بذلت جهدا كبيرا من أجل إقناع الشبكة العالمية للدخول فى برنامج الترويج للسياحة المصرية، وأن الاتفاق مع “سى أن أن” هو جزء من ثلاثة أجزاء للبرنامج سيتم تنفيذها.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتى”، أن زيارة بابا الفاتيكان الأربعاء المقبل، ستكون إنجازا كبيرًا للسياحة المصرية وجهود القيادة السياسية، موضحا أن بابا الفاتيكان سيعتمد أيقونة الحج إلى مصر، ورحلة العائلة المقدسة لمصر، والتى توضح أهمية الموقع المصرى ودوره فى عجلة السياحة.

ولفت يحيى راشد، إلى أن هناك برنامجا خاصا بمدينة شرم الشيخ لدعمها، مؤكدًا أن السائح الفرنسى سيعود بقوة الفترة المقبلة، لأن السوق الفرنسية مغرم بالآثار المصرية فى الأقصر وأسوان فضلًا عن مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير خطوط الطيران لتجلب السائحين الفرنسيين.

وعن عودة السياحة الروسية، قال راشد: “روسيا أكدت عودة السياحة إلى مصر فى الفترة المقبلة”، منوهًا أن مستوى الإنفاق على السياحة فى مصر يفوق الإنفاق فى عام 2010، مؤكدًا أن الدولة مصرة على أن تكون الأولى فى السياحة على مستوى العالم.