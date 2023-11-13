يحيى الواثق بالله: 8 دول منضمة إلى مبادرة «التجارة الأفريقية الموجهة» من بينها مصر

كشف الوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن عدد الدول المنضمّة لمبادرة التجارة الموجهة للمنطقة الحرة القارية الأفريقية يصل حاليًّا إلى 8 دول.

وقال الواثق بالله، خلال فعاليات اليوم الوطني لمصر، والذي ينظمه الجهاز، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقي IATF، إن هذه الدول المنضمة حتى الآن تشمل مصر، وتونس، وغانا، وتنزانيا، وموريشيوس، وروندا، وكينيا، والكاميرون.

وتوقّع الواثق بالله زيادة كبيرة في عدد الدول المنضمة إلى المبادرة، خلال العامين المقبلين.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم إطلاق المبادرة في عام 2022، لتقود التجارة التفضيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لـ96 سلعة محددة، بما في ذلك بلاط السيراميك والشاي والقهوة ومنتجات اللحوم المصنّعة، ونشا الذرة، والسكر، والمكرونة، وشراب الجلوكوز،والفواكه المجففة، وألياف السيزال وغيرها.