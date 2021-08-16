ثقافة وفنون

يحيى الموجي: الرويشيد أعاد غناء أعترفلك استعدادا لطرحها للجمهور

الأغنية ستكون مفاجأة كبيرة وقت طرحها في السوق
أحمد حمدي 12:54 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:54 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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قال الموزع الموسيقي يحيى الموجي إن المطرب الكويتي عبدالله الرويشيد أعاد تسجيل أغنية أعترفلك في أحد الاستوديوهات بدولة الكويت الشقيقة من أجل إضافة لمسات فنية مختلفة للأغنية من حيث الأداء الغنائي ليتناسب مع اللحن والتوزيع الموسيقي، استعدادا لطرحها خلال الأيام القادمة للجمهور المصري والعربي.

وأضاف الموجي في تصريحات لـ«المال» أن الرويشيد يعود بهذه الأغنية للجمهور المصري بعد سنوات باللون الغنائي الرومانسي العاطفي، والذي تميّز فيه في مسيرته الفنية الطويلة التي بدأها منذ فترة التسعينيات وحتى الآن، وحقق فيها نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

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وأوضح أن الأغنية ستكون مفاجأة كبيرة وقت طرحها في السوق، متمنيا أن تحظى بنجاح جماهيري كبير، حيث تشهد تعاونا فنيا مع الرويشيد بعد غياب طويل.

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بقلم أحمد حمدي

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