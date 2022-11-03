يحيى أبو الفتوح: 50 مليار جنيه حصيلة شهادات ال 17.25% في 8 أيام

أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة ل “المال”، أن حصيلة شهادات ال 17.25 ٪؜ بالبنك الأهلي المصري بلغ50 مليار جنيه حتى اليوم.

وكان البنك الأهلي المصري قام يوم الخميس الماضي بطرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 17.25 % يصرف سنويا.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب كما ارتفع سعر الائتمان والخصم عند مستوى 13.75%