يحيى أبو الفتوح: 45 مليار جنيه حجم مشاركة البنك الأهلى فى مبادرات «المركزى»

ضمن مبادرات البنك المركزى التمويلية الصادرة فى ديسمبر الماضى لقطاعات المقاولات والزراعة والصناعة، بجانب القطاع السياحى، والتمويل العقارى للفئات متوسطة الدخل

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه تم إتاحة قروض بإجمالى 45 مليار جنيه ضمن مبادرات البنك المركزى التمويلية الصادرة فى ديسمبر الماضى لقطاعات المقاولات والزراعة والصناعة، بجانب القطاع السياحى، والتمويل العقارى للفئات متوسطة الدخل.

وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، كما أعلن فى ذات الوقت عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 ملياراً أيضاً.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى فى لقاء تلفزيونى الأسبوع الماضى، إنه سيتم مضاعفة قيمة مبادرة القطاع الخاص من 100 إلى 200 مليار جنيه، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن محفظة القروض قفزت بنسبة %28.5 خلال العام المالى الماضى لتسجل 700 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 545 ملياراً بنهاية يونيو 2019.

وأشار إلى أن إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 75 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 57 ملياراً بنهاية يونيو 2019.

وأوضح أبوالفتوح أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى نمت بنسبة %36.6 خلال العام المالى الماضى لتسجل 100 مليار جنيه، مقابل 73.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه.

وحول أرباح العام المالى الماضى 2020/2019 قال إن أزمة فيروس كورونا المستجد وطرح الشهادات ذات العائد %15 أثرت سلباً على الأرباح، رافضًا الكشف عن قيمتها إلا بعد أن يتم اعتماد القوائم المالية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وحقق البنك الحكومى صافى أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقارنة بنحو 10.1 مليار جنيه فى يونيو 2018، وبمعدل نمو بلغ %100.

وطرح البنك الأهلى فى مارس الماضى بجانب بنك مصر شهادات إدخار لأجل عام ذات عائد ثابت يبلغ %15 وذلك عقب تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأفاد أبو الفتوح بأن حصيلة الشهادات ذات العائد %15 بلغت نحو 258 مليار جنيه حتى الأسبوع الماضى.

وكان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، قال فى حواره التلفزيونى إن بنكى الأهلى ومصر تحملا تكلفة كبيرة فى سبيل دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى قيامهما بدفع فوائد قيمتها 724 مليار جنيه عن الشهادات مرتفعة العائد (20 و16 و%15) التى تم طرحها منذ تعويم سعر الصرف وحتى الآن.