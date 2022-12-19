يحيى أبو الفتوح: القطاع المصرفي قوي وقادر على الدفع بالاقتصاد الوطني قدمًا

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي قوي، ولديه القدرة على تجاوز الصعاب، كما تتوفر لديه الخبرات والكفاءات التي تمكنه من المضي قدمًا والدفع بالاقتصاد الوطني ومساعدته على تجاوز الصعاب والتحديات.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الناس والبنوك الذي يعقد هذا العام تحت شعار “دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني”، أن القطاع المصرفي يحاول جاهدا دعم وتوفير الدعم اللازم للعملاء، لافتًا إلى أن تدبير العملة الصعبة يخضع للكثير من العوامل، أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك على اثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدي إلي حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.