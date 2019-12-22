يحيى أبو الفتوح: «الأهلي» يستهدف إطلاق بنك إلكتروني

أضاف أن كل تلك الخدمات الالكترونية سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه افتتح 6 فروع إلكترونية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يستهدف إطلاق بنك إلكتروني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبوالفتوح، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، أن هناك منافسة كبيرة يشهدها السوق من شركات الاتصالات، الأمر الذي يفرض تحديًا كبيرًا على البنوك.

وأضاف أن كل تلك الخدمات الالكترونية سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأكد فى الوقت ذاته أن القطاع المصرفي، أنه في حاجة ماسة إلى المزيد من التشريعات من جانب البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة.

فريق المال