«يحل المشاكل المرورية بالجيزة» .. رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق كمال عامر الحر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، عقب تفقد أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير؛ إلى محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده المحور أن هذا المحور بانتهاء أعماله، وبدء تشغيله سوف يساهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق.

وأوضح أنه يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطرق فيه إلى نسب تقدم الأعمال بمحور الفريق كمال عامر، والجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من هذا المحور المهم فى أقرب وقت ممكن، سعياً للحد من الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة.

وأوضح وزير الإسكان أن محور الفريق كمال عامر يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور “تحيا مصر” شمالاً بإجمالى طول 15 كم ، وعرض (33 – 65.5) مترًا.

ونوه إلى أن محور الفريق كمال عامر يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم)، إضافة إلى شوارع ( مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة).

وقال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بوزارة الإسكان، إن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي ، ويتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

وأضاف أنه يتم العمل على استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات والخدمات اللازمة.

وتطرق اللواء نصار إلى الموقف التنفيذى الحالى لمحور الفريق كمال عامر، والذى يقوم بتفيذه الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضح فيما يتعلق بالمسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب، وحتى شارع الهرم، أنه تم الانتهاء منها ويتبقى استكمال المنزل من دائرى المنيب إلى المحور، والذى يتم ضمن توسعة الطريق الدائرى.

وفيما يتعلق بالمسافة من شارع الهرم حتى محور 26 يوليو، أشار إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بها والتى تأثرت بوجود تداخل مع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذ المشروع وتنفيذ أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض المناسب للأهالى، سواء الملاك أو القاطنين.

إضافة لكثرة وتنوع شبكات المرافق المتعارضة التى تم تحويلها، وجار الإنتهاء من المسافة من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائرى بالوراق، فيما جار تنفيذ الأعمال فى المسافة من الطريق الدائرى بالوراق حتى محور “تحيا مصر”، حيث إنه تم بدء العمل بها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحور فى شهر يوليو المقبل.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أن تنفيذ أعمال المشروع تأتى فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، مما دعا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع.

بجانب القيام بتحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، سواء ما يتعلق بكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحى، وغاز، وتليفونات، وشبكات اتصالات.

فضلاً عن وجود مسافة متداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق تم إجراء التنسيقات اللازمة للعمل بها، مع توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، والعمل على سرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور من جانب عدد من الشركات الوطنية، وذلك لاختصار وقت التنفيذ.