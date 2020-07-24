يحقق 260 مليون جنيه.. بيان عاجل في البرلمان لحماية مشروع محاجر السويس

بلغت الأرباح 160 مليون جنيه عام 2018، و230 مليون جنيه عام 2019، و260 مليونًا حتى يونيو 2020

قدّم النائب عبد الحميد كمال، عضو البرلمان عن محافظة السويس، بيانًا وطلب إحاطة عاجلًا للحكومة، اليوم الجمعة، لحماية مشروع محاجر السويس الناجح الذي يحقق 260 مليون جنيه، من القرارات الأخيرة التي أصدرتها محافظة السويس.

وأضاف النائب أنه استنادًا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية، يطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه بيان عاجل وطلب إحاطة إلى السيد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية.

وتابع نائب البرلمان: “حيث فوجئ العاملون بمشروع محاجر محافظة السويس بصدور تعليمات وتوجيهات بتوزيعهم ونقلهم على مشاريع أخرى بما يترتب عليه أضرار وآثار سلبية مالية واجتماعية للعاملين بمشروع المحاجر الناجح الوحيد الذي يحقق أعلى الإيرادات على مستوى كافة مشاريع صندوق التنمية المحلية بالمحافظة”.

وأضاف عضو البرلمان: “يحقق المشروع أعلى الأرباح سنويًّا، ويكفي الإشارة إلى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت الأرباح 160 مليون جنيه عام 2018- 230 مليون جنيه عام 2019- 260 مليون جنيه حتى يونيو 2020”.

وتابع النائب: “يرجع الفضل فى الأرباح والإيرادات المتصاعدة لجهود العاملين والإدارة الناجحة فى تحقيق أعلى المعدلات التي تزيد عن كل عام بنسب مرتفعة جدًّا.. وللأسف الشديد وبدلًا من تحفيز العاملين وتقديرهم معنويًّا وماليًّا، والعمل على الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم واستقرارهم فى العمل والإنتاج وتقديرًا لتقاليد العمل الناجح.. فوجئ العاملون بتوجيهات النقل وكأنها عقاب لهم على اجتهادهم”.

وأضاف النائب: “وقد تلقّت النقابة العامة للعاملين للمناجم والمحاجر استغاثة باسم اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر السويس، مطالبين بالتدخل العادل كما تلقينا نفس الاستغاثات”.

واختتم النائب: “الدكتور رئيس المجلس، برجاء توجيه طلب الإحاطة العاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وإحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية لأهمية دعم المشاريع الناجحة وتقدير العاملين بها ومن أجل إيرادات أفضل للخزانة العامة واستقرار العاملين”.