«يحقق رؤية مصر 2030».. «الهجرة» تشيد بفريق مؤتمر المصريين في الخارج (فيديو)

قدمت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الهجرة، الشكر لفريق عمل الوزارة على جهوده في إنجاح المؤتمر الرابع لـ”المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة، لإيصال صوت المصريين بالخارج لكل المسئولين داخل مصر، ما يساعد على تذليل العقبات التي تواجههم، بجانب ربطهم بالوطن، تماشيًا مع إستراتيجية ورؤية الدولة المصرية رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المؤتمر ناقش متطلبات المصريين بالخارج في مجالات متعددة، مثل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وكان من أهم الأمور فكرة تأسيس شركة استثمار المصريين بالخارج، والسياسات النقدية والمناخ الاستثماري والمحفزات التي تحفز على الاستثمار داخل مصر، وتسوية المواقف التجنيدية، للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية.

وقالت سها جندي إن المؤتمر يضمن رسائل مستمرة من المصريين بالخارج، بتنظيم فعالياته، خاصة بعدما لقي احتفالًا كبيرًا من ملتقى المصريين بالكويت ومؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، مع إشادة الكثير من الجهات بجهد الوزارة على احتواء عددًا غير مسبوق من المشاركين على جميع المستويات وعلى وإدارة الحوار باحتراف راقٍ، وصولا إلى توصيات المؤتمر المرجوة.

وفي الفيديو التالي توجه “جندي” الشكر لفريق عمل الوزارة: