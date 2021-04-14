يحدث بالسينما الأمريكية: سائق مصري يساعد بشاحنته شرطة كاليفورنيا للقبض على قاتل

تمكن سائق مصري – يدعي أحمد شعبان يعمل في ولاية كاليفورنيا الأميركية – ببطولة استثنائية من مساعدة عربات الشرطة في وضع نهاية لمطاردة مثيرة في شوارع لوس أنجلوس تضمنت حوالي 40 ضابط شرطة وهليكوبتر وأظهرت لقطات فيديو كيف تحول أحمد شعبان إلى بطل عندما استخدم شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة الهارب، وصدمها ليوقفها في الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع ليسد أي طريق يمكن أن يسلكه الهارب المطلوب بتهمة القتل.

استطاع سائق مصري شجاع اسمه أحمد شعبان أن يسد بشاحنته الطويلة سيارة القاتل الهارب الذى اضطر للتوقف لتقبض عليه الشرطة.

وتصدر ما فعله الشاب المصري سائق الشاحنة عناوين وسائل الإعلام الأميركية في ولاية كاليفورنيا بعدما أبهر الجميع بشجاعته وبطولته الفائقة.

وروى السائق المصري الشجاع أحمد شعبان في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية كيف رأى مطاردة الشرطة أثناء قيادته الشاحنة.

وعندما وجد أن المطاردة أصبحت بالقرب منه اعترض طريق الهارب بشاحنته حتى أن أكياس الهواء بسيارته انطلقت بسبب قوة الاصطدام.

ولاحظ أحمد جهود الشرطة المستميتة في ملاحقة السيارة للقبض على الهارب الذي كان يقود بسرعة تزيد عن 90 ميلا بالساعة.

وحدثت المطاردة عبر مقاطعة ريفرسايد ثم إلى منطقة شرق سان غابرييل ونال السائق المصري الشجاع أحمد شعبان إشادة الجميع والشرطة.

أحمد شعبان سائق مصري شجاع حاصر بشاحنته الطويلة سيارة القاتل الهارب

وشرح السائق المصري الشجاع أحمد شعبان كيف أبطأ حركته قليلا حتى يقابل سيارة الهارب عند التقاطع، وعندما حاول الأخير مرة أخرى المناورة للهروب من شاحنته العملاقة، فأوقف الشاحنة بعرض الطريق حتى يحاصره تماما بينه وبين الشرطة من الناحية الأخرى.

وعندما سألته المذيعة عما إذا كان شعر بالخوف على سلامته، فقال إنه أدى الخدمة بالجيش المصري وتعلم الجرأة وعدم التردد.

وخلال المقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” ارتدى السائق المصري أحمد شعبان “تي شيرت” كتب عليه “أب مصري” وصورة علم مصر. السائق احمد شعبان

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن مايكل كالب ريد (35 عاما) كان مطلوبًا في جريمة قتل في 28 مارس في أويلديل.

واستطاع مايكل كالب الهروب واصطحب معه سيدة في شاحنة صغيرة من منطقة سان دييغو وتوجها شمالًا نحو مقاطعة ريفرسايد.

ولكنه تعرض لمطاردة الشرطة عبر الشوارع بمنطقة بومونا وهو يقود سيارته بالجانب الخطأ من الطريق ليتسبب في اصطدامها بسيارة صغيرة.

ثم قام بالاصطدام بشاحنة أخرى بسبب سرعته للهرب من مطاردة الشرطة وقال أحمد إذا لم أوقفه كان سيقتل شخصًا آخر.

وكان السائق المصري الشجاع أحمد شعبان يشعر بالقلق على السيارات الأخرى وكان يفكر فقط في إبعاد سيارة الهارب عن الطريق.

ورغم أن رجال الشرطة كانوا ورائه لفترة طويلة ولم يوقفوه، بينما كانت شاحنته الضخمة لديها القوة لتوقيفه وواجبه مساعدة الشرطة.

وشكرته الشرطة ودعمت شجاعته بقوة وأشادت بدوره وأوضح أن ضباط الشرطة كان يمكنهم استخدام العنف لإيقاف الهارب، لكنهم فضلوا السلم.

واحتجزت الشرطة ريد والسيدة التي كانت بسيارته الصغيرة لكن تم إطلاق سراحها لاحقًا، وتم نقل ريد للمستشفى بإصابات مجهولة.