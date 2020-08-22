سيـــاســة

يحتشدون أمام مقر إقامته.. 10 آلاف متظاهر يطالبون نتنياهو بالاستقالة

وبدأت الاحتجاجات بمسيرة شارك فيها فى البداية نحو 1000 شخص انطلقت من منطقة جسر القدس الصارى المعلق قرب المدخل إلى المدينة ووصلت إلى حى بالفور حيث مقر إقامة نتنياهو
منتصر محمود 12:06 ص, الأحد, 23 أغسطس 20 12:06 ص, الأحد, 23 أغسطس 20

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شارك أكثر من 10 آلاف شخص، مساء اليوم السبت، فى احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى القدس، مطالبين باستقالته.

وبدأت الاحتجاجات بمسيرة شارك فيها فى البداية نحو 1000 شخص انطلقت من منطقة جسر القدس الصارى المعلق قرب المدخل إلى المدينة ووصلت إلى حى بالفور حيث مقر إقامة نتنياهو، مع زيادة عدد المتظاهرين بشكل كبير، وذلك على الرغم من رفض الشرطة الإسرائيلية منح تصريح لإقامة المظاهرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة حاولت فى البداية منع المسيرة من مواصلة طريقها، مما أسفرة عن اشتباكات محدودة واعتقال 7 أشخاص، لكن قوات الأمن تراجعت لاحقا وأتاحت للمحتجين السير نحو مقر إقامة نتنياهو، حيث احتشد أكثر من 10 آلاف شخص.

كما نظمت حركة “العلم الأسود” نحو 300 مظاهرة صغيرة فى أماكن متفرقة بإسرائيل فى إطار حملة تقول إنها تهدف إلى حماية “الديمقراطية الإسرائيلية من هجمات حكومة نتنياهو”، وذلك إضافة إلى احتجاج شارك فيه نحو 1000 شخص أمام منزل نتنياهو فى قيسارية.

وشهد مستوى شعبية نتنياهو فى الفترة الأخيرة انخفاضا ملموسا على خلفية التحقيقات معه فى قضايا فساد يتهم فى إطارها بالحصول على هدايا ثمينة من قبل بعض الأغنياء مقابل استخدامه صلاحياته لدفع بعض القرارات المفيدة إليهم، وتبادل “خدمات” دورية من وسائل إعلام مقابل عرضها رئيس الوزرة وأسرته فى صورة إعلامية أفضل.

وتفاقم الوضع بالنسبة إلى رئيس الوزراء الحالى، الذى خسر مواقع سياسة ملموسة ما دفعه إلى تشكيل حكومة ائتلاف مع منافسه، زعيم تحالف “أزرق-أبيض”، ينى غانتس، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التى تشهد إسرائيل حاليا ذروة جديدة لتفشيها رفقة تداعيات اقتصادية مؤلمة.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=348222422876971&ref=watch_permalink&t=0

المصدر: روسيا اليوم

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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