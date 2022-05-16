«يتناول كافة وجباته».. حقيقة إضراب المحكوم عليه علاء عبد الفتاح عن الطعام

كشفت المتابعة الأمنية عن عدم صحة إضراب المحكوم عليه علاء عبدالفتاح عن الطعام، كما أنه يتلقى كافة وجباته المنصرفة له بمركز الإصلاح والتأهيل واستخدام مقصف المركز.

كان مصدر أمني قد نفى صحة ما تداول على أحد القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء والدة أحد المتهمين بحبسه بأحد أقسام الشرطة بمحافظة مطروح، ووفاته نتيجة التعذيب.

وأكد المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية قد سبق إتهامه في قضايا بيانها كالتالي: (6612/2012 جنح مطروح “تحرش ومحاولة الإستيلاء على مبلغ مالي”، 11720/2016 جنح مطروح “سرقة”، 1478/2019 جنحة “سكر”، 6300/2022 “سرقة”).

وأضاف أنه كان محبوسًا على ذمة قضية “سرقة”، وأثناء شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وأثناء إسعافه توفى، وقد ورد تقرير الجهات المختصة بأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أن ترويج تلك الإدعاءات يأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.