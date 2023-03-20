يتصدرها «سره باتع» و«رمضان كريم».. دراما البطولة الجماعية في «رمضان» طريق لنيل مشاهدات أكبر

ينطلق الماراثون الرمضاني خلال أيام قليلة، ويتنافس فيه كثير من المسلسلات التليفزيونية على حصد إعجاب الجمهور والنقاد وتصدر منصات السوشيال ميديا .

يتواجد في هذا الموسم مسلسلات تتميز بالبطولة الجماعية الكبيرة التي تضم عدد كبير من الفنانين مثل مسلسل سره باتع للمخرج خالد يوسف في أولى تجاربه الدرامية ، ويضم العمل أكثر من 60 فنانا وفنانة من مصر والوطن العربي .

كذلك مسلسل ” رمضان كريم” 2 يضم عدد كبير من الفنانين بنفس مستوى النجومية تأليف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز ، أيضا مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي يضم عدد كبير من الفنانين مثل بسمة ووفاء عامر وادوارد ومحمود عبد المغني وأحمد رزق وصلاح عبد الله وأحمد بدير وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين في عمل فني واحد ، المسلسل إخراج عادل أديب وانتاج فنون مصر للمنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

سمير الجمل : البطولة أصبحت نادرة في الوقت الحالي ولم يعد هناك تفرقة بين النجوم

يرى السيناريست سمير الجمل أن التلفزيون مختلف عن السينما ، حيث أن المسلسل التليفزيوني الذي تصل عدد حلقاته ل30 وأكثر يحتاج لعدد كبير من الممثلين .

وأضاف من الطبيعي أن يتواجد عدد كبير من الممثلين مثلما كان يحدث في المسلسلات والدراما المصرية في الماضي بفترة التسعينات مثل مسلسل زيزينيا كان فيه نجوما مهمين مثل يحيى الفخراني وهالة صدقي وأحمد بدير وغيرهم وكلهم كانوا فنانين مهمين ، لاسيما أن عصر البطولة أصبح يتراجع فلم يعد مثل الماضي للكبار نور الشريف ومحمود عبد العزيز وعادل امام.

وتابع أن أغلب الممثلين بعد تقديم 5 أو 6 مسلسلات حاليا يحققون شهرة على السوشيال ميديا ، للذك أصبح الانتشار أسهل بكثير من الماضي وكانت وسائل التواصل الاجتماعي محدودة وهناك فروقا كبيرة بين نجوم الصف الأول والثاني ، بالاضافة لوجود تفرقة بين نجوم السينما والتلفزيون ، لكن الأمر أصبح مختلفا حاليا فلم يعد هناك هذه التفرقة وكذلك بسبب الفرق بين نجوم الإعلانات والبرامج ولم يعد ذلك بنفس الدرجة حاليا .

مصطفى كيلاني : توظيف عدد كبير من النجوم في عمل درامي واحد يدل على قوة هذا المسلسل

وأعرب الناقد الفني مصطفى كيلاني أن صناع هذه المسلسلات يحرصون على تقديم عدد كبير من الفنانين على أفيش هذه الأعمال الدرامية حتى يكون هناك جذبا كبيرا للجمهور .

ولفت الى أن مسلسل سره باتع يضم 60 فنانا من مختلف الأجيال سواء أحمد فهمي وأحمد السعدني وريم مصطفى وحسين فهمي وأحمد وفيق وغيرهم ، بحيث أي نجم فيهم لديه جمهور كبير ومحب له وسيحرص على مشاهدته .

وأكد أن توظيف عدد كبير من النجوم في عمل درامي واحد يدل على قوة هذا المسلسل بالطبع ، وبالتالي يحقق أكبر قدر من المشاهدة في الموسم الرمضاني مقارنة بغيره من المسلسلات التي لاتضم هذه البطولات الجماعية الكبيرة .

فايزة هنداوي : سره باتع المرحلة الزمنية به هي بطل العمل وهذه البطولات تضيف لأي نجم

من جانبها أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن هذه المسلسلات التي تجمع عدد كبير من النجوم مثل مسلسل سره باتع ، لايمثل النجم فيها كبطل للمسلسل وإنما المرحلة الزمنية للعمل التي تكون مختلفة هي البطل الأساسي .

وكل شخصية في المسلسل تكون مهمة اضافة أن فكرة البطولات الجماعية أصبحت متزايدة مقارنة بالبطولة المنفردة ، والجمهور أصبح واعيا ويفرز الجيد وفق” هنداوي”.

وتابعت قائلة إن كل فنان يستطيع كسب جمهور نجوم آخرين في هذه البطولات الجماعية ، للذك ليس فيها أي خسارة لفنان معين حينما يتواجد فيها .