يترقب سعر الفائدة ..أسعار الذهب اليوم في مصر 18-8-2022.. وارتفاع عيار 21

تترقب الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري اليوم للاعلان عن سعر الفائدة ، فيما بدأت سوق الصاغة تعاملاتها الصباحية على أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-8-2022 علي قفزة في سعر الذهب اليوم مستفيدا من ارتفاع الاوقية في بورصة المعادن العالمية..

وبلغت ارباح المعدن الأصفر في مصر نحو 10 جنيهات ، ليتم تداول سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند 1085 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1075 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب الآن

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1238 جنيها)

ويسجل عيار 24 الاغلي سعرا والاقل مبيعا في مصر نظرا لثمنه المرتفع ، حيث ارتفع ليبلغ 1238 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1085 جنيه)

تذبذب يشهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، ليعاود الصعود صباحا بشكل ملحوظ ليبلغ 1085 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8680 جنيه)

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8680 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاع ليبلغ نحو 38378 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.238 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1768 دولار ، فيما تسود توقعات بتثبيت او رفع سعر الفائدة في مصر اليوم.