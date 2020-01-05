يتراوح بين 4.5 إلى 5.5%.. هبوط حاد لمؤشرات البورصة المصرية في الختام

قيم التداولات لم تتجاوز 552 مليون جنيه على الأسهم.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على هبوط جماعي حاد لجميع مؤشراتها، بنسب تراوحت بين 4.5% إلى 5.5 % تقريبًا، وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 4.43 % عند مستوى 13283 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 4.77% عند مستوى 511 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 4.79% عند مستوى 1332 نقطة، وegx50 بنسبة 5.66% عند مستوى 1853 نقطة، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 5.2% عند مستوى 17393 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 552 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 38.7 مليون، 6.9 مليون، 32.6 مليون، 1.7 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 4.2 مليون جنيه و75.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 5 أسهم من إجمالى 173 متداولًا، بينما هبط 150 وبقى 18 دون تغير.

البورصات الخليجية تهبط والكويت تتصدر التراجع

وشهدت البورصات الخليجية هبوطًا حادًا في مستهل تعاملات، اليوم الأحد، على خلفية التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قاسم سليمانى القائد العسكرى الإيرانى البارز.

وانخفض مؤشر الأسهم الكويتية بنسبة 3.8% بمستهل تعاملات اليوم، بينما هبط مؤشر أسهم دبي 1.8 %، وكذلك أسهم أبوظبي بنسبة 1.1%.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2%، وهبط سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.7% إلى 34.9 ريال ( 9.5 دولار).

واختتمت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات العام الجديد الخميس الماضى على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.44% إلى 13899 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% إلى 536 نقطة.