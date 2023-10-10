يبدأ من 9200 جنيه.. أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

قال عدد من المتعاملين في قطاع تجارة الخشب، لـ«المال»، إن سعر المتر من الخشب البياض في مصر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، يبدأ من 9200 جنيه، ويصل إلى 10500 جنيه عند أعلى قيمة له.

أما الخشب الزان، الذي يعدّ أحد أعلى الأخشاب جودة وأطولها عمرًا، فيبلغ سعر اللوح طول 170 سم- والمستورد من رومانيا- 21 ألف جنيه،

في حين يصل سعر لوح الخشب الزان من فئة 180 سم، إلى 23500 جنيه، وهو الأغلى بين الأخشاب شائعة البيع في السوق المصرية.

وأوضح التجار أن سعر المتر من الخشب السويدي، يتراوح في السوق الآن بين 10 و13 ألف جنيه، إذ تتغير القيمة وفقًا لدرجة النقاء وخلو الخشب من العيوب كذلك.

كان منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد صرح، في وقت سابق، لـ«المال»، بأن أسعار الخشب في طريقها إلى التراجع مع بداية عام 2024؛

وذلك على خلفية انضمام لتجمع بريكس، الذي يضم ضمن أعضائه روسيا، وهي من أكبر الدول التي تستورد مصر منها الأخشاب، وحيث إن التجارة البينية ستتم في الغالب بالعملة المحلية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار.

وبالحديث عن أسعار الأبلكاش في السوق اليوم، قال تجار إنها تختلف حسب المصنع، بحيث تتراوح بين 170 إلى 195 جنيهًا، فيباع المتر من مصنع «12»، على سبيل المثال، بقيمة 180 جنيهًا،

في حين يبلغ سعره من مصنع «14»، 195 جنيهًا، ويتم استيراد الأبلكاش من روسيا، لذا فهو على رأس السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام المقبل.

ويبلغ سعر الأبلكاش الفايبر «إم دي إف» تخان 2 ملليمتر، والمستورد من تايلاندا والصين وماليزيا، 115 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة التخان 2 و3 ملليمتر 130 جنيهًا.