«يبدأ في 1 سبتمبر وينتهي 5 أكتوبر».. تحديد موعد «ميركاتو» الصيف في إيطاليا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن الموعد الجديد لسوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التغيير المفاجئ في الموسم الذي طرأ، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويستعد الدوري الإيطالي للعودة إلى الملاعب من جديد لاستكمال الموسم الذي توقف في مارس الماضي؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، يوم 20 يونيو المقبل.

كما سيعود كأس إيطاليا اعتبارًا من 12 يونيو المقبل، حيث يلعب يوفنتوس ضد ميلان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، على أن يلعب نابولي ضد إنتر في 13 يونيو الحالي.

وحدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد 1 سبتمبر المقبل ليكون بداية موسم الانتقالات الصيفية، حيث سيصبح من حق الأندية التعاقد مع اللاعبين اعتبارًا من هذا التاريخ وحتى 5 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد القديم والذي يبدأ في 1 يوليو وينتهي 2 سبتمبر.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم، الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف، وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة.