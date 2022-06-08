يبدأ عرضه غدا على «شاهد vip».. أحدث صور من مسلسل «الثمانية»

يبدأ عرض مسلسل الثمانية على شاهد vip غدا المسلسل تأليف تركي آل الشيخ بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي وكوكبة من نجوم مصر والعالم العربي والنجوم العالميين، وإخراج أحمد مدحت.

تدور أحداث العمل الذي تم تصويره في مصر والمغرب وفرنسا ضمن توليفة مشوقة من الدراما والأكشن في قالب بوليسي وإيقاعٍ سريعٍ مليء بالأحداث.

يشارك في البطولة كوكبة من نجوم مصر والعالم العربي إضافة إلى نجوم عالميين، أبرزهم من مصر: محمد علاء، ريم مصطفى، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا اسكندر، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق.

ومن نجوم العالم العربي : جهاد سعد، منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة ناصر، فراس سعيد، عبد اللطيف شوقي، خالد صقر، وآخرين.

ومن الممثلين العالميين يشارك في العمل مايكل بيتش، باشا ليشنيكوف، ريتشارد دومايو.

ويتناول العمل الملفات الخفيّة لرجال العصابات وارتباطاتهم بالمنظمات الإجرامية، فرجل المال والأعمال ناصر يعمل في الخفاء لحساب منظمة إجرامية سرية منذ أكثر من عشرين عاماً كتاجرٍ للسلاح.. ما الذي يحدث حين تقرر المنظمة تصفية ناصر والتخلص منه في عمليةٍ مروّعة يسقط فيها عدد من الضحايا الأبرياء ومنهم الأغلى على قلبه؟ هل يمكن لمن خسر كل من يحبّ أن يتخلّى عن كل ما يملك في سبيل الإنتقام؟ كيف يخطط ناصر للنيل من أعضاء المنظمة، وهل يستطيع كشف أسرارها وفضح ارتباطاتها والإيقاع بكل من يتعامل معها من رجال أعمال وأهل سلطة ونفوذ؟.