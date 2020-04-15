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«يا أم الشهيد ابنك بطل».. الداخلية تنعي المقدم محمد الحوفي (فيديو)

الضابط شهيد مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية.
أماني عوض 10:48 م, الأربعاء, 15 أبريل 20 10:48 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

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نعت وزارة الداخلية ، أحد أبطالها الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية، أمس، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” و”يوتيوب”.

وأعدت الداخلية فيديو عن مشاهد من جنازة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، اليوم، وبعض تدريبات مكافحة الإرهاب.

وحمل الفيديو رسالة لوالدة الشهيد، جاء فيها: “يا أم الشهيد ابنك بطل”.

وتابع فيديو نعي الشهيد؛ في رسالته: “اتباهي بيه واحكي عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي”.

وجاء ضمن رسالته خلال تدريبات رجال مكافحة الإرهاب: “الخوف ملوش مكان في قلوبكم، مصر أمانه بين أيديكم”، مع ترديد للشهادة.

وشيعت جنازة الشهيد، أحد ضباط الأمن الوطني، الذي استشهد في عملية اقتحام بؤرة إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية في عملية مداهمة البؤرة الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، أمس الثلاثاء، واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة.

وقالت الداخلية، في بيان سابق لها، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية، يعانق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن الإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع عيد القيامة.

وتابع البيان أنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 منهم.

وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطنى، وإصابة ضابط آخر، واثنين من أفراد الشرطة.

وفى هذا الإطار تم تحديد مخزن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، كانوا يستعدون لاستخدامها في مخططهم الإرهابى، وباستهدافه عثر داخله على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

وتم تقنين الإجراءات، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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