يانج هويان تربح 2.1 مليار دولار في 4 أيام

خالد بدر الدين: أدى ارتفاع أسعار أسهم شركة كانترى جاردين هولدينجز الصينية فى بورصة هونج كونج إلى زيادة ثروة يانج هويان نائبة رئيس الشركة بحوالى 2.1 مليار دولار خلال أول أربعة أيام عمل فى العام الجديد. وذكرت وكالة بلومبرج إن ثروة يانج هويان بلغت أكثر من 25.6 مليار دولار لتصبح خامس أغنى مليارديرة وأ

خالد بدر الدين:

أدى ارتفاع أسعار أسهم شركة كانترى جاردين هولدينجز الصينية فى بورصة هونج كونج إلى زيادة ثروة يانج هويان نائبة رئيس الشركة بحوالى 2.1 مليار دولار خلال أول أربعة أيام عمل فى العام الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرج إن ثروة يانج هويان بلغت أكثر من 25.6 مليار دولار لتصبح خامس أغنى مليارديرة وأيضا أصغر مليارديرة فى الصين، حيث يبلغ عمرها 36 عاما فقط.

وازدادت ثروة يانج هويان بعد أن قفزت أسعار أسهم شركة كانترى جاردين هولدينجز بأكثر من 7.4% فى ختام تعاملات اليوم الإثنين، فى بورصة هونج كونج ليصل إجمالى مكاسب أسهم الشركة حوالى 17% منذ بداية العام الجديد وحتى الآن.

وكان يونج كوك كوينج الذى شارك فى تأسيس الشركة عام 1992 والد يانج هويان نقل حصة الأغلبية التى يملكها فى شركة كانترى جاردين هولدينجز عام 2005 إلى ابنته لكى يدربها على أن تصبح خليفته لتدير ثروة الأسرة فى الشركة التى طرحت أسهمها فى البورصة عام 2007.

واستفادت شركات العقارات ومنها شركة كانترى جاردين هولدينجز من انتعاش سوق العقارات فى الصين والذى أدى إلى زيادة المبيعات وارتفاع مكاسبها لدرجة أن شركة كانترى جاردين هولدينجز أعلنت يوم الجمعة الماضى، أن مبيعاتها بلغت أكثر من 550.8 مليار يوان ( 85 مليار دولار ) عن العام الماضى لتتجاوز المستهدف الذى توقف عند 500 مليار يوان.