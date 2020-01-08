ياماكاجى: لسنا جزءًا من صفقة الاستحواذ على «طوكيو مارين لتأمينات الحياة»

نفى إتسوشى ياماكاجى ، العضو المنتدب لـ»طوكيو مارين جينرال تكافل» للتأمينات العامة، أى صلة لشركته بصفقة استحواذ المجموعة المالية «هيرمس» و«جى بى أوتو» على «طوكيو مارين فاميلى» المتخصصة فى نشاط الحياة.

وقال ياماكاجى ، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن ما تردّد حول «طوكيو مارين جينرال»، من أنها ستخضع للبيع أو دخول مساهمين جدد عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن المجموعة الأم العالمية طالبتها بالتوسع فى السوق المصرية باعتبار أن نشاط الممتلكات فيها ما زال واعدًا.

والمعروف أن «هيرميس فاينانس»، و«جى بى كابيتال»، المتخصصتين فى قطاع التمويل غير المصرفى، كانتا قد وقّعتا اتفاقية شراء نهائية لحصة %75 من طوكيو مارين مصر فاميلى تكافل بقيمة 84.75 مليون جنيه، ليمتلك بذلك كل طرف %37.5 من أسهم شركة الحياة.

وأضاف ياماكاجى أن شركته استجابت لطلب المجموعة الأم باليابان وقامت بضخ استثمارات مالية فى تحديث وتطوير النظام التكنولوجى «أتون» بقيمة 30 مليون جنيه، على أن يتم تشغيله منتصف عام 2020 بعد تدريب العاملين عليه.

وأشار إلى أن تشغيل النظام كمرحلة أولى سيعمل على إنجاز الأعمال للوسطاء وإصدار الوثائق للعملاء وسداد التعويضات لهم بشكل أسرع.

ولفت إلى أن شركته قامت بإرسال عدد من العاملين بإدارات الاكتتاب وبعض الإدارات الفنية الأخرى، مثل إعادة التامين فى اليابان وسنغافورة للتدريب وتبادل الخبرات لعدد من شركات التأمين والإعادة العالمية.

ونوه إلى ان شركته قد حققت 105 ملايين جنيه أقساطًا تأمينية بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 94 مليونًا فى نظيره من العام الماضى، بنسبة ارتفاع %16 مؤكدًا أن نسبة النمو دون التأمين الإجبارى على السيارات تتخطى %25.

وذكر العضو المنتدب لـ«طوكيو مارين جينرال تكافل» أن شركته تستهدف تحقيق 210 ملايين جنيه أقساطًا تأمينية بنهاية العام المالى الحالي، مقابل 191 مليون جنيه للعام الماضى.

وتابع: «تكافل لن تغير استراتيجيتها فيما يتعلق بالنمو المستقبلى لها، والمرحلة الثانية سوف تكون حول تأمين الممتلكات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المؤسسات من الاختراق الإلكترونى– القرصنة- والتى تصمم الشركة لها منتجات تأمينية متخصصة سيتم التقدم بها للرقابة المالية لاعتمادها».

وأكد نية شركته التوسع الجغرافى بفرعين جديدين فى الدلتا والصعيد وفرع آخر بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب إرسال 3 منتجات إلى الرقابة المالية، أبرزها منتج تأمين ائتمان، رفض ذكر تفاصيلها لحين الموافقة عليها.