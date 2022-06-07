ياقوت ودوارة وبسيوني من الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2022

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة للتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، والاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الاعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونال جائزة التفوق في الفنون كلا من رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي جمال ياقوت و أحمد عبد الكريم.

وفي الآداب فاز كل من الروائية ريم بسيوني، المؤرخ المسرحي والمخرج الدكتور عمرو دوارة.

أما العلوم الاجتماعية ففاز كلا من إيمان عامر و وأحمد حسنين .

جائزة التفوق .. قيمة الجائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية

اكتمل النصاب القانونى للاجتماع السنوي رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة، والمخصص لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى فروعها الأربعة (النيل – التقديرية – التفوق – التشجيعية)، بحضور النسبة القانونية المقررة من أعضاء المجلس، ويعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بقاعة المجلس بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، حيث يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

وتمنح جائزة التفوق تمنح للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية